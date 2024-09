Ha immaginato l’Area Marina di Villasimius con le acque libere dai rifiuti, dove le tartarughe e i pesciolini nuotano felici tra le piante che crescono rigogliose. Con questo disegno la piccola Sophia Frau è stata premiata ieri nell’Aula consiliare di Villasimius dal sindaco Gianluca Dessì al termine della campagna di sensibilizzazione ambientale predisposta dal Comune in collaborazione con la Cosir.

«Si tratta – ha spiegato Dessì - di una campagna di sensibilizzazione degli alunni di età compresa fra i 6 e i 14 anni. Tutti alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di Villasimius che hanno realizzato un elaborato artistico ispirato al rispetto dell’ambiente e alla corretta differenziazione dei rifiuti».

Un concorso, insomma (“Un logo per Villasimius”), vinto da una felicissima Sophia: «Grazie – sono le parole che il primo cittadino le ha rivolto - per esserti ispirata alla nostra Area Marina, creando con la tua fantasia un bellissimo disegno dove le acque libere dai rifiuti ospitano tartarughe e pesciolini. Hai messo in luce l’impegno che tutti noi, amanti del mare e della natura, poniamo affinché questo sia davvero il nostro mare».

