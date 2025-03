«C'è un ragazzo a terra, ha perso i sensi». Questa la chiamata arrivata ieri notte al 118. Immediato l'intervento di un'ambulanza in via Mazzini, a Villasimius, per i soccorsi a un 32enne probabilmente vittima di un'aggressione.

L'uomo è stato accompagnato d'urgenza a Cagliari, all'ospedale Brotzu: gli è stato assegnato un codice rosso per un brutto trauma cranico. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire cosa sia accaduto attorno, forse una lite fra due persone con il 32enne che è caduto sbattendo malamente la testa e perdendo i sensi.

