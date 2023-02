Continua la campagna di informazione dei Carabinieri per la prevenzione delle truffe, in particolare di quelle in danno degli anziani e soprattutto quelle perpetrate tramite lo strumento informatico.

C'è stato ieri sera un incontro a Villasalto nel salone parrocchiale messo a disposizione dal parroco, dove il comandante della Stazione ha illustrato ad alcuni convenuti come tutelarsi dalle insidie dei raggiri molto diffusi in particolare nel più recente periodo.

Domenica scorsa il problema truffe è stato illustrato dai carabinieri di Sinnai parlando con i fedeli dopo la prima messa.

© Riproduzione riservata