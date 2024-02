Ancora nessuna traccia del pensionato di 87 anni scomparso domenica sera dopo essersi allontanato da una struttura RSA di Villasalto.

Da una settimana lo cercano i carabinieri, il Club Alpino, volontari, vigili del fuoco, purtroppo senza alcun risultato. Si cercano anche eventuali testimonianze.

Nessuno ha visto in questi sette giorni lo scomparso, con grande preoccupazione ovviamente da parte della famiglia che aveva denunciato la scomparsa. Come è noto l'ultima volta che sarebbe stato visto è stato proprio domenica sera mentre camminava a passo svelto in una strada di Villasalto.

L'uomo è stato ripreso da una telecamera con le immagini finite nelle mani dei carabinieri della Compagnia di San Vito che coordinano le ricerche con il comandante, il maggiore Massimo Meloni.

