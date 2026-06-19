A Villaputzu è arrivato oggi il camper delle Poste per garantire i servizi essenziali durante i lavori di riqualificazione della sede centrale.

Un risultato per nulla scontato dal momento che Poste Italiane in un primo momento (con una nota inviata al Comune di Villaputzu lo scorso 5 giugno) aveva invitato i cittadini di Villaputzu a recarsi a Muravera nonostante il ponte chiuso e un guado sterrato in condizioni precarie. Una soluzione “inammissibile” per il nuovo sindaco Pierpaolo Piu che – senza che ancora nessuno dei suoi concittadini sapesse nulla – si è mosso a tutti livelli chiedendo una postazione mobile immediata. Nel giro di pochi giorni, non appena la notizia si è diffusa, si sono levate anche le voci di protesta dei cittadini.

«Tutta la situazione che si era venuta a creare – ha sottolineato il primo cittadino – non era normale. Intanto la notizia della chiusura totale è pervenuta appena due giorni prima dell’elezione del nuovo sindaco e dunque non ha dato modo alle istituzioni di potersi muovere. Mi sono ritrovato la nota sul tavolo e, oltre ad aver scritto alle Poste, ho subito chiesto l’intervento del Prefetto con una lettera molto chiara».

E così, alla fine, Poste Italiane ha fatto retromarcia inviando un camper direttamente da Roma. Camper che è arrivato oggi. La postazione mobile dovrebbe essere operativa da lunedì.

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