A Villaputzu, il paese delle launeddas, è stato inaugurato il murale del “maestro dei maestri” (questa la scritta che compare sulla parete) delle launeddas, Efisio Melis (1890-1970). A realizzarlo – su proposta dei suonatori di Villaputzu e col contributo del Comune – un altro maestro, il pittore Stefano Pani.

«Sono onorato – ha detto Pani – di aver potuto rappresentare quello che è un simbolo per Villaputzu e la Sardegna. Proprio qui, tra l’altro, ho vissuto la mia infanzia. Grazie ai suonatori di launeddas, al sindaco Sandro Porcu e al Comune che mi ha dato l’incarico e un grazie al proprietario della parete per averla messa a disposizione».

La parete si trova all’angolo tra via Giardini e via Nazionale ed è ben visibile da chiunque transiti da quelle parti. Il murale è stato inaugurato in occasione della XVII edizione del Festival delle launeddas, uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate sarrabese che si è concluso domenica 4 agosto con un grande successo di pubblico.

