Il Comune di Villaputzu programma il "Centro Estivo" destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, riservato ai residenti, che dovrebbe tenersi dal 19 luglio e per tutto il mese di agosto .

I partecipanti potranno scegliere se usufruire del servizio per tutta la sua durata o con pacchetti di frequenza settimanali.

Per meglio organizzare il Centro Estivo e riuscire a strutturarlo sulla base delle diverse esigenze dei partecipanti, il Comune chiede alle famiglie interessate di rendere nota la volontà di aderire e le proprie preferenze. Per farlo basterà compilare un piccolo questionario.

Oltre al tradizionale Centro estivo, l'amministrazione sta valutando, nel caso si raggiungesse il numero minimo di adesioni per le differenti fasce d'età, la possibilità di organizzare un “Summer Camp” della durata di due settimane. Il “Summer Camp” si propone di combinare un corso di lingua inglese immersivo ad attività ludiche e ricreative, con un programma didattico in linea con i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e con le indicazioni del MIUR.

Qualora dovesse essere attivato, il “Summer Camp” si svolgerà presso i locali comunali di Porto Tramatzu e in spiaggia, verrà svolto da insegnanti di inglese madrelingua (o qualificati per l'insegnamento), il suo costo potrà oscillare indicativamente tra i 40 e i 70 euro settimanali, a seconda del numero di aderenti e della loro suddivisione in gruppi omogenei.

