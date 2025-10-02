La spiaggia di Murtas dal primo ottobre è di nuovo off-limits. In base all’accordo tra il Comune di Villaputzu e il Ministero della Difesa, infatti, anche quest’anno la spiaggia è rimasta a disposizione dei bagnanti dal primo giugno al 30 settembre (per quattro mesi consecutivi).

Da tempo l’amministrazione comunale di Villaputzu si sta confrontando con il Poligono e il Ministero della Difesa per arrivare ad una soluzione che consenta di rendere Murtas fruibile via terra anche oltre il 30 settembre durante i giorni in cui non ci sono esercitazioni militari. Soluzione che però, ad oggi, non è ancora arrivata.

Allo studio da tempo c’è poi il piano di utilizzo dei litorali per individuare due o tre aree da destinare a chioschi o stabilimenti balneari e realizzare un piccolo attracco per le barche nell’insenatura sotto la torre.

Anche la minoranza di “Villaputzu Futura” chiede massimo impegno su questo fronte: «Aumentiamo la collaborazione con i militari del Poligono - chiede Stefano Pili - per rendere fruibile la spiaggia e le zone limitrofe non solo nel periodo estivo. Con la buona volontà di tutti la spiaggia di Murtas, che è senza dubbio una delle più belle della Sardegna, può diventare anche una spiaggia con servizi adeguati, chioschi e aree ristoro rappresentando davvero un volano economico per il nostro paese».

