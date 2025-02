Riapre il guado rialzato sul Flumendosa. A comunicarlo è il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. Il passaggio è stato chiuso per la seconda volta in venti giorni domenica, per la piena del fiume.

«Raccomandiamo a tutti la massima prudenza – ha detto Porcu - nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo, verranno portate avanti ulteriori lavorazioni al fine di garantire una migliore percorribilità».

Il primo cittadino ha quindi ringraziato l’impresa per l’ottimo lavoro svolto in condizioni non semplici: «il terreno era molto bagnato e fangoso» e i volontari dell’Avocc.

Infine «grazie ai cittadini, nessuno escluso, per la pazienza e per l’enorme comprensione. Continueremo a impegnarci per risolvere i problemi del paese. Ce la stiamo mettendo tutta».

© Riproduzione riservata