Guado sul Flumendosa chiuso per precauzione da questa sera (attorno alle 20). Lo ha comunicato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «La situazione – ha sottolineato il primo cittadino – è sotto stretto monitoraggio. Viste le piogge previste nelle prossime ore e gli attesi livelli d’acqua del Flumendosa e dei suoi affluenti, in via precauzionale, da stasera e per tutta la notte il guado in alveo resterà chiuso».

Domani mattina verrà valutata una eventuale riapertura. Il guado era stato chiuso lo scorso 16 gennaio per le forti piogge che avevano causato l’ingrossamento del Flumendosa.

Guado che, come da progetto, ha retto la forza dell’acqua (è stato sommerso per poi riemergere). La riapertura lo scorso 28 gennaio, dopo gli interventi necessari per il ripristino della pista. Adesso una nuova temporanea chiusura.

