Cosa succederà ora sul ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera, dopo la revoca dell’appalto all’impresa che ci sta (non) lavorando da due anni? Il punto della situazione sarà fatto lunedì 13 aprile nell’aula consiliare del Comune di Villaputzu alle 18.30 nel corso di una assemblea pubblica. Assemblea «per fornire dettagli – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - circa il punto della situazione a seguito del provvedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento emanato dalla Città Metropolitana di Cagliari nei confronti della ditta incaricata dei lavori sul ponte e la presentazione del quadro esigenziale per la nuova futura viabilità».

Porcu aggiunge che «il quadro esigenziale è la base di partenza per la progettazione del nuovo ponte sul Flumendosa e per tutte le altre possibili soluzioni oggetto di studio e progettazione per la nuova viabilità di collegamento nel Sarrabus. Senza questa base, il progetto rischia di essere tecnicamente corretto ma inutile, sovradimensionato o insicuro».

Il provvedimento di revoca è stato emanato dalla Città metropolitana venerdì 10 aprile. Revoca «per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni».

In circa due anni è infatti stato completato appena l’8 per cento dell’intervento complessivo, e cioè 260mila euro su tre milioni e mezzo di euro.

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