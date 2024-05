Il Consiglio Comunale di Villaputzu è convocato per il 29 maggio, alle ore 16.

All'ordine del giorno, l'approvazione verbali sedute precedenti, l'approvazione del regolamento comunale di gestione dei terreni civici, la cessione in diritto di superficie di un’area comunale in località “Bruncu Nieddu” e la cessazione della convenzione tra l’Unione dei Comuni del Sarrabus e i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu per l’esercizio in forma associata dei servizi di polizia locale e riassunzione funzioni in capo al Comune di Villaputzu.

© Riproduzione riservata