il bando
06 ottobre 2025 alle 20:39
Villaputzu, in arrivo sette assunzioni a tempo determinato con il progetto LavorasLa presentazione delle domande scade il nove ottobre
Nuove assunzioni a tempo determinato col Progetto Lavoras a Villaputzu. La presentazione delle domande scade il nove ottobre. Saranno assunti tre 3 operai generici (personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde); tre operai qualificati (muratore in pietra e mattoni) e un operaio qualificato (Tecnico di cantiere edile).
