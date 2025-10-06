Nuove assunzioni a tempo determinato col Progetto Lavoras a Villaputzu. La presentazione delle domande scade il nove ottobre. Saranno assunti tre 3 operai generici (personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde); tre operai qualificati (muratore in pietra e mattoni) e un operaio qualificato (Tecnico di cantiere edile).

