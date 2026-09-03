Villa San Pietro si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con il teatro e con la formazione culturale. Sabato 5 settembre, alle 21, in piazza Aldo Moro, andrà in scena «Stìtzia ti Cruxat», spettacolo teatrale dedicato all’Italia e alla Giustizia, inserito nel progetto di formazione teatrale Scenika 2026, diretto da Rossella Dassu.

Lo spettacolo nasce all’interno di un percorso che mette insieme formazione, lavoro collettivo e pratica teatrale, offrendo ai partecipanti l’occasione di confrontarsi con temi di forte rilevanza civile e sociale. Al centro della rappresentazione, l’Italia e il tema della giustizia, affrontati attraverso il linguaggio del teatro.

A firmare la regia è Rossella Dassu, mentre l’aiuto regia è affidato a Francesca Spano. Gli abiti e le scene sono a cura di Dolores Curreli, Marilena Pittiu e Mario Madeddu.

Numeroso il gruppo degli interpreti che porterà lo spettacolo sul palco: Giada Angioni, Giorgia Balia, Francesca Carta, Virginia Chessa, Greka Collu, Lianella Corona, Mario De Masi, Rachele Fadda, Paolo Farci, Doriano Ferrari, Cristina Follesa, William Lenti, Edoardo Loddo, Cristina Loi, Michela Madeddu, Andrea Manca, Emma Maryem Masboul, Letizia Muscas e Giuseppe Spano.

Un appuntamento che punta dunque a coniugare il valore della formazione teatrale con la possibilità di proporre al pubblico una riflessione attraverso la scena, affidata a un gruppo numeroso di giovani e meno giovani protagonisti del progetto.

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