Il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, ha diramato una nota sulla diffusione del Covid. “Informiamo la popolazione che i casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale sono ancora in aumento. Il quadro è purtroppo in rapida evoluzione, visto anche il numero delle persone che è in attesa di conoscere l’esito dei tamponi effettuati. La maggior parte delle persone positive – assicura il sindaco - è asintomatica o con sintomatologia lieve ma abbiamo avuto anche notizia di 3 ricoveri ospedalieri che fortunatamente al momento non destano particolari preoccupazioni. La buona notizia è data dal numero di guarigioni delle quali avremo senz'altro prossimamente notizia e che faranno sicuramente scendere il numero dei casi positivi nel nostro comune. Nei prossimi giorni saremo in grado di dare tutti gli aggiornamenti sui numeri dei positivi e delle guarigioni”.

Porcu aggiunge pure che “la velocità con cui il contagio si sta allargando in tutta la Sardegna rappresenta un dato di forte preoccupazione, visto il trend in aumento di ricoveri e di ricorsi alla terapia intensiva. Dobbiamo quindi assolutamente evitare un peggioramento della situazione attraverso il massimo impegno da parte di tutti noi nello scrupoloso rispetto delle regole che ormai abbiamo imparato a conoscere: mascherine, distanziamento fisico, igiene delle mani. Un appello quindi alla massima responsabilità, anche alle persone che sono in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi e il massimo rispetto della quarantena fiduciaria. A tutte queste persone è richiesto di isolarsi, anche all’interno dei propri nuclei familiari, mettendosi in quarantena in attesa che arrivino i provvedimenti delle autorità competenti. Come amministrazione comunale stiamo costantemente monitorando la situazione e nelle prossime ore verrà convocato il COC - Centro Operativo Comunale per decidere, di comune accordo con l’Igiene Pubblica di Cagliari, tutte le eventuali ulteriori misure restrittive e di assistenza alla popolazione, in particolare ai soggetti positivi e a coloro che si trovano in quarantena. Ricordiamo che è già in vigore un’ordinanza sindacale che vieta ogni forma di assembramento, obbliga all’uso della mascherina anche all’aperto, prevede che la consumazione nei bar e locali sia limitata al tavolino e vieta la pratica di sport di contatto. Evitiamo in questa delicata fase i pranzi, le cene e le riunioni di famiglia con tante persone, soprattutto ora che siamo in piena attività di vendemmia dove la tradizione vuole che dopo il lavoro si organizzi il pranzo tutti insieme in famiglia e con gli amici. Purtroppo per quest’anno è assolutamente sconsigliato”.

SINNAI – Buone notizie dall'ultima comunicazione dell'Ats al comune di Sinnai. In pochi giorni i casi di Covid sono scesi da 195 a 163, di cui 159 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale. Il sindaco Tarcisio Anedda chiede a tutti prudenza. “La situazione resta preoccupante. Si raccomanda pertanto il massimo puntuale rispetto di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali”. E invita anche chi non lo ha ancora fatto, a vaccinarsi. Oggi l'occasione a Cagliari: dalle 20 alla fiera ci si può vaccinare senza prenotazione sino alla mezzanotte.

