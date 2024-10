Sarà inaugurata entro il mese di novembre a Villaputzu la nuova caserma della Forestale del Sarrabus. «Un traguardo importante», spiega il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, «che consentirà l’apertura di un presidio fondamentale per i cittadini e per il territorio in generale. Per il nostro Comune si andrà così a risolvere definitivamente un grave problema, quello di un’incompiuta che era stata inserita tra le opere non terminate presenti nell’elenco delle incompiute della Regione Sardegna e che rischiava di rimanere tale».

La caserma, in origine (anno 2008), era stata destinata ai carabinieri. Poi una serie di problematiche col rischio, appunto, di lasciare una incompiuta. Quattro anni fa la svolta: la Forestale – oggi con sede a Muravera – si trasferirà a Villaputzu. «Ora finalmente potrà aprire e prendere vita la nuova caserma Forestale del Sarrabus», conclude Porcu.

© Riproduzione riservata