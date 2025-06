Un incontro per sensibilizzare i cittadini sulla donazione e il trapianto di organi: l’appuntamento, organizzato dall’associazione Prometeo in collaborazione con il Comune, Pro loco, Consulta delle donne, Consulta della terza età e barracelli si terrà oggi alle 18 in piazza San Pietro.

Gli incontri per spiegare ai cittadini l’importanza della donazione degli organi fa tappa a Villa San Pietro: l’appuntamento di domani servirà anche per mettere in evidenza il grande cuore degli abitanti del paese, che stanno dimostrando un notevole favore verso la donazione post-mortem.

«Sul Sistema informativo trapianti (Sit) – spiegano da Prometeo -, risultano quasi tutte positive (il 95,6% del totale) le dichiarazioni registrate dall’Ufficio anagrafe al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità. Una percentuale ben più alta rispetto al 73,8% e al 75,4% di “sì” sul totale tracciati, rispettivamente, a livello provinciale e regionale. Tuttavia, il Centro nazionale trapianti segnala da alcuni anni che più del 40% dei cittadini italiani che ne ha avuto l’opportunità non si è espresso riguardo alla volontà di donare: anche in questa sensibile comunità risulta, dunque, utile fornire informazioni e motivi di riflessione, per esempio, ai giovani che devono ancora chiedere il rilascio della carta di identità».

