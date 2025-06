Il paese avrà finalmente un medico di famiglia di ruolo: dopo anni in cui la sede di Villa San Pietro è rimasta vacante, la dottoressa Angelica Sorrentino – arrivata lo scorso settembre a titolo temporaneo – ha vinto il bando di assegnazione e ha scelto di restare nella comunità che l’ha accolta lo scorso anno.

Finora la dottoressa Sorrentino non poteva avere più di 800 pazienti, diventata titolare della sede, fino al completamento della scuola di specializzazione, potrà riceverne sino a 1000.

Per i 200 residenti che sino ad ora erano costretti ad affidarsi a un medico fuori dal paese, già da lunedì prossimo ci sarà la possibilità di effettuare il trasferimento compilando il modulo presente sul sito del Comune, nella sede della Asl di Pula, o in farmacia.

Per la sindaca Marina Madeddu, che in tutti questi anni ha lottato per rivendicare il diritto alla sanità territoriale degli abitanti di Villa San Pietro, è un giorno di festa: “Siamo molto felici di avere finalmente un medico d ruolo, sono stati anni di profondo disagio, ma d’ora in poi i cittadini non saranno costretti a rivolgersi a professionisti fuori da Villa San Pietro. Ci riempie di gioia il fatto che la sede di Medicina generale del paese se la sia aggiudicata la dottoressa Angelica Sorrentino, con noi a titolo temporaneo da settembre: dopo aver partecipato al bando di assegnazione per le sedi vacanti ha scelto di restare con noi, e questo non può che farci immensamente piacere”.

