Villa San Pietro: appuntamento in piazza con i percorsi letterari di SardegnaUna serata, coordinata da Mauro Ibba e Giuseppina Ragucci, che sarà impreziosita dalla partecipazione de “Le janas di Maist’e”
Una serata con gli scrittori sardi, nella splendida cornice di piazza San Pietro: appuntamento domani alle 18 con il reading “I percorsi letterari di Sardegna”, appuntamento organizzato dal Comune, in collaborazione con la Proloco, la Biblioteca comunale e l’associazione Alma libera.
La serata, coordinata da Mauro Ibba e Giuseppina Ragucci, sarà impreziosita dalla partecipazione da “Le janas di Maist’e”.
Tanti gli scrittori e le scrittrici che porteranno in piazza le proprie opere, pronti a regalare al pubblico una serata emozionante, che abbraccerà diversi stili letterari.
Prenderanno parte alla serata Giorgio Paderno, Massimo Vincis, Antonella Marini, Carlo Lai, Fabrizio Minerba, Susanna Vacca, Manuela Schiappa, Serena Musiu, Francesca Carta, Daniela Porqueddu, Graziella Sitzia, Tamara Pes, Gino Rosa, Fleanna Lai, Roberto Brughitta, Marco Dettori, Brice Grudina, Claudio Salvi, Carmen Salis, Igor Melis, Cinzia Barrago e Marcello Uccheddu.