Deviazioni rimosse e addio alla "complanare", soluzione viaria forzata negli ultimi due anni nonostante i disagi per gli automobilisti. Sulla statale 131 è stata riaperta al traffico la carreggiata nord e ripristinata la viabilità a quattro corsie sul tratto di tre chilometri all’altezza di Nuraminis, interessato dai lavori di ammodernamento.

Il traffico in direzione Cagliari viene riportato nella carreggiata sud, mentre l’apertura al traffico della carreggiata nord consentirà il transito del traffico in direzione Sassari. La riapertura viene effettuata in modalità di cantiere, con limite di velocità a 50 km/h, fa sapere l’Anas. Completamente ripristinata anche la viabilità locale interferente, in particolare lo svincolo di sud di Nuraminis e i sottopassi di via Villasor e via Satta.

Per migliorare la percorribilità nella 131, tra fine mese e l'inizio di novembre dovrebbe iniziare la demolizione e la ricostruzione del cavalcavia per Serramanna, con l’interdizione al traffico dello svincolo di Nuraminis – Serramanna.

Proseguono intanto i lavori sul tratto in variante, che dovrebbero essere conclusi entro il primo semestre del 2025. Una volta ultimato, dice l’Anas, «l’intero tratto ammodernato garantirà la continuità degli standard di sicurezza presenti fino al km 108,300».

