Un ventenne di Villaputzu è stato accoltellato a Olia Speciosa dove si era recato per assistere alla sfilata di carnevale. Il giovane sarebbe stato colpito, per futili motivi, ad un fianco.

Soccorso da alcuni amici è stato accompagnato al San Marcellino di Muravera e da qui in ambulanza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove si trova ricoverato con una prognosi di trenta giorni di cure salvo complicazione.

Della vicenda si sono occupati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Vito e della Stazione di Castiadas che al termine di indagini condotte a tempo di record sotto le direttive del maggiore Massimo Meloni, hanno denunciato un ventenne, studente, di San Vito. È accusato di lesioni aggravate.

Sembra che i due abbiano avuto in strada una banale discussione per futili motivi: dalle parole il ventenne sarebbe passato ai fatti accoltellando l'avversario. Sul motivo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che hanno girato un rapporto in Procura.

