Un tuffo nella storia finora raccontata solo in miniatura, finalmente resa nell'originale dimensione: questo venerdì alle 18 la DomusArt di Quartucciu, in via Neghelli 13, vedrà l'inaugurazione della mostra "Il Popolo di Bronzo", ideata, realizzata e curata da Angela Demontis e visitabile fino all'8 maggio fra ricostruzioni a grandezza reale di abiti, armi, utensili e armature dei bronzetti nuragici.

L'iniziativa consisterà quindi in un viaggio nel tempo dell'antica civiltà isolana, che s'inserisce nell'ambito del progetto Arrexinis, ideato dal Comune e coordinato da Forma e Poesia nel Jazz in collaborazione con la Pro Loco quartuccese, nell'obiettivo di valorizzare e raccontare il patrimonio archeologico del territorio. Gli oggetti in esposizione si basano sulla rigorosa osservazione dei reperti bronzei, cominciata già vent'anni fa con l'omonimo libro firmato dalla stessa Demontis.

La quale, come curatrice, darà inizio agli interventi previsti nell'evento inaugurale di domani, in compagnia dell'archeologa Patrizia Zuncheddu e dell'assessora alla cultura Elisabetta Contini, in un momento di approfondimento e dialogo con la comunità e i visitatori. La mostra resterà aperta tutti i giorni, eccezion fatta per le giornate del 25 e 26 aprile, oltre che dell'1 e 3 maggio, dalle 10 alle 12:30 alla mattina e nel pomeriggio dalle 17 alle 19.

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