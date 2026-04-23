Tutto pronto per Sa Marcialonga, uno degli appuntamenti più attesi della primavera nel territorio di Sarroch, che torna dopo dieci anni di assenza. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sarroch e inserito nel cartellone degli appuntamenti della “Primavera del Parco di Gutturu Mannu”, è in programma per sabato 25 aprile e rinnova una tradizione che negli anni ha saputo unire sport, natura e convivialità.

Cuore della manifestazione è la camminata che dal centro del paese conduce fino alla località Procileddu, immersa nel parco di Gutturu Mannu. Un percorso che richiama ogni anno decine di partecipanti, tra appassionati di trekking e semplici amanti delle escursioni all’aria aperta, offrendo l’occasione di riscoprire uno degli angoli più suggestivi del sud Sardegna. Anche chi non prenderà parte alla camminata potrà raggiungere Procileddu in autonomia, seguendo le indicazioni fornite dagli organizzatori, e partecipare comunque al momento conviviale. Una scelta che conferma lo spirito inclusivo della manifestazione, pensata come occasione di incontro prima ancora che come evento sportivo.

Sa Marcialonga si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il territorio, promuovendo un turismo lento e sostenibile e rafforzando il legame tra comunità e ambiente. Un invito a vivere la natura, ma anche a ritrovarsi, condividendo una giornata all’insegna della semplicità e della tradizione. L’appuntamento è fissato per le 7,45 davanti al Centro sociale di via Giotto, alle 8 la partenza per raggiungere la zona di Procileddu, dopo una camminata di 12,5 chilometri.

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