Lettera aperta ai cittadini del sindaco di Settimo San Pietro sulla preoccupante situazione sanitaria in paese: “Al Comune – scrive Gigi Puddu – è pervenuta una seconda lettera dell’ATS che, come peraltro abbondantemente previsto, ci segnala nuovamente l’imponente diffusione di contagi da Covid nel territorio del nostro Comune, in gran parte attribuibili alla variante Delta. Come si può facilmente dedurre dalla tabella evidenziata in giallo contenuta nella lettera, risulta evidente come il contagio sia diffuso soprattutto in fasce di popolazione giovane (ad esempio 11 positivi fra 0-14 anni)”.

“Sentita nuovamente l’ATS – prosegue il sindaco – si è convenuto che la campagna di tamponi prevista per oggi venerdì 30 luglio e lunedì 2 agosto può essere una misura utile a controllare un’ulteriore diffusione dei contagi e a scongiurare l’adozione di misure più drastiche. Si invitano pertanto i cittadini ad aderire alla campagna di tamponi, soprattutto coloro che sanno o sospettano di aver avuto qualche contatto con persone già contagiate”.

“Infine – la conclusione - si ricorda ancora una volta l’utilità di comportamenti ed abitudini che possono limitare la diffusione dei contagi, quali l’uso delle mascherine, il distanziamento interpersonale e l’evitare assembramenti”.

TORRE DELLE STELLE – Dal Comune di Maracalagonis arriva un’ordinanza che impone sino al 5 agosto il "distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 metri quadri". Per lettini, sedie e sdraiette, servirà la distanza di 1 metro tra persone non conviventi.

Nei ristoranti, bar e stabilimenti balneari è fatto obbligo di adottare il registro clienti, sia prenotati che occasionali, segnando nome, cognome e telefono di un membro della famiglia o di un membro del gruppo. Nei locali pubblici si deve esporre un cartello che riporti numero massimo di ammessi. Sospese al momento anche le manifestazioni già programmate per questa estate.

