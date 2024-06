A Muravera i vandali hanno preso di mira ancora una volta le casette in legno acquistate alla fine del 2022 dalla Pro Loco (con un finanziamento comunale).

Sei delle casette acquistate si trovano (parcheggiate) nel grande piazzale conosciuto come De Vizia, mentre altre quattro sono in piazza Europa (sono state utilizzate come stand durante l’ultima edizione della Sagra degli Agrumi).

Proprio le sei del piazzale De Vizia versano ormai in condizioni fatiscenti. Nell’ultimo anno le casette sono state danneggiate almeno in altre due occasioni: l’amministrazione comunale ha fatto partire una denuncia per cercare di risalire ai responsabili.

