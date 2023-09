Il 16 settembre si svolge a Sinnai la seconda edizione di “Currendi a Lugori”, corsa in notturna per le vie del paese di 9,6 chilometri e una camminata ludico motoria di 4,6 chilometri oltre a gare competitive giovanili. Mentre il primo ottobre è prevista, nella splendida pineta, la “Ferox Aper Mountain Running” che prevede due distanze (trail) di 10 e 24 chilometri, e la riedizione de Sa Passilada Sinniesa (passeggiata di 8 chilometri con competizioni per il settore giovanile). Organizzano il TriSinnai, la Karel Sport e l’Atletica Sinnai in col patrocinio del Comune di Sinnai e l’approvazione della UISP.

Ma non è solo corsa. «A poco meno di un anno dalla prima edizione della Currendi a Lugori», dice il presidente del TriSinnai, Marilena Atzeni, «il progetto iniziale ha vissuto una crescita ed un’evoluzione che ci ha portato sempre più a pensarlo come strumento per la crescita e lo sviluppo del territorio».

Atzeni, qual è l’obiettivo?

«Siamo convinti, nonostante la sua giovane età, che la manifestazione possa avere un ruolo importante, capace di offrire alle famiglie e al territorio occasione di incontro, di sport, di crescita umana e coesione sociale. Da subito, da parte nostra, la decisione di ripetere l’esperienza, si è sposata con la voglia di creare qualcosa di importante per la comunità occupandoci concretamente del paese e allargando l’attenzione dal centro storico verso il nostro campo di allenamento: la pineta».

Un progetto che si presenta ampliato?

«Esatto. Abbiamo previsto altri eventi sportivi che ci permettessero di mettere al centro dell’attenzione proprio la Foresta Demaniale del Campidano. Sono nate, così, la gara competitiva di corsa in montagna “Ferox Aper Mountain Running” e la riproposizione della storica camminata in Pineta “Sa Passilada Sinniesa”».

C’è dietro un fine importante.

«Il tutto per raccogliere fondi da destinare alla valorizzazione della foresta stessa. L’evento sportivo iniziale si è rivelato un volano per la nascita di collaborazioni con diversi soggetti del territorio e dall’unione di intenti fra le associazioni sportive TriSinnai, Atletica Sinnai e Karel Sport, dalla collaborazione con il CAI, con il MuA, con l’Agenzia Forestas e con il sostegno del Comune di Sinnai, della VAB Sinnai, del MA.SI.SE e di diverse altre associazioni sportive, è nato il progetto FEROX APER (Cinghiale Impavido) che si propone, attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive, di raccogliere fondi da destinare allo sviluppo di una serie di idee di lavoro per la valorizzazione, fruizione e crescita qualitativa del nostro gioiello verde».

Il primo passo?

«È quello di mappare la Foresta del Campidano, per noi “Pineta di Sinnai”, partendo dall’ingresso per arrivare a Monte Arrubiu, Soleminis e alla valle delle dighe di Santu Bartzolu. Inizialmente vogliamo creare un documento cartaceo/elettronico dettagliato dove si propongono sentieri, aree di sosta, risorse archeologiche e altri punti di interesse. Ma anche consigliare le attività potenzialmente più adatte, le difficoltà, le distanze, le zone critiche, quelle panoramiche, ecc. per poi passare alla tracciatura fisica, la personalizzazione dei sentieri e delle aree di sosta».

Il seguito?

«Sarà l’estensione della mappatura a tutta la foresta demaniale per poi proseguire con le altre idee di sviluppo come la piantumazione delle zone spoglie, la creazione di poli di attrazione come un parco avventura ecc. Approfittiamo per chiedere a chiunque abbia possibilità, capacità e voglia di contribuire, a qualunque livello, di proporsi per il supporto e lo sviluppo di questo ambizioso progetto e cominciare una proficua collaborazione».

