A Capoterra niente più mastelli per la raccolta differenziata davanti alle attività commerciali: parte da via Amendola il nuovo servizio per rendere più decoroso il centro urbano, che consentirà ai commercianti di depositare i contenitori dentro uno speciale gabbiotto posizionato in strada.

Il sindaco, Beniamino Garau, che ha mantenuto la delega all’Igiene urbana, illustra la novità: “Il nuovo servizio è stato concepito per rendere le strade principali di Capoterra, dove la concentrazione di attività commerciali è maggiore, più pulite e ordinate. Non si ammucchieranno più mastelli e bidoni, e i commercianti non correranno il rischio che altri gettino dei rifiuti nei loro contenitori. Le chiavi del gabbiotto saranno messe a disposizione del persona del Teknoservice per il ritiro dei rifiuti: il servizio verrà esteso a breve anche in corso Gramsci per raggiungere il medesimo obiettivo”. Garau, inoltre, annuncia il potenziamento di altri servizi legati all’igiene urbana, che con l’avvento della Teknoservice hanno lasciato parecchio a desiderare: “Il diserbo di cunette e marciapiedi verrà potenziato, abbiamo già predisposto un calendario che permetterà agli operai della società che gestisce il servizio di intervenire più volte all’anno nelle diverse zone del nostro territorio. Un altro aspetto che verrà migliorato è quello legato alla pulizia di strade e marciapiedi, d’ora in poi ci sarà una maggiore attenzione sullo spazzamento, problema che i cittadini hanno rimarcato più volte”.

