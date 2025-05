La tecnologia per cercare di contrastare l’attraversamento di cervi sulla 195, causa di numerosi incidenti, circa un centinaio solo nell’ultimo anno in territorio di Pula.

L'auto danneggiata in seguito allo scontro

Il Comune, insieme a Forestas e al suo responsabile veterinario, Lucio Mandas, hanno deciso di affidarsi a un nuovo doppio sistema che permetta, contemporaneamente, agli automobilisti di essere avvisati della presenza di animali sulla carreggiata e ai cervi stessi, di essere dissuasi attraverso l'emissione di segnali sonori che fanno sì di allontanare la fauna selvatica dalla carreggiata. Segnali sonori che imitano versi di altri animali predatori, che fungono da deterrente all'attraversamento consentendo di mitigare eventuali collisioni tra fauna e veicoli.

Diversi impianti saranno installati lungo la 195 già da questa estate. nei punti in cui in passato si sono verificati più sinistri.

Cervi che attraversano la 195

Descrizione e funzionamento

Si tratta di un impianto composto da una centralina di gestione e due cartelli stradali autoalimentati a pannello solare, per segnalare la presenza della fauna selvatica agli automobilisti per mezzo di pannelli lampeggianti o a messaggio variabile. Il sistema funziona tramite uno o più sensori a infrarossi che registrano il passaggio degli animali e trasmettono l'informazione via radio a una centralina elettronica, che attiva un segnale.

Un sensore radar registra se il veicolo rallenta fino alla velocità desiderata. Diversamente il sistema raddoppia il lampeggio delle segnalazioni ottiche per aumentare l'attenzione da parte dell'automobilista a prestare prudenza. I sensori radar Doppler hanno una distanza di rilievo di 200 metri e sono in grado di rilevare velocità comprese tra 0 e 299 km/h.

Un cervo investito

L'assessore alla Viabilità Stefano Deidda ha tenuto a precisare: «Grazie alle interlocuzioni con la Regione e in particolare con l'assessorato all'Ambiente si è riusciti ad ottenere un finanziamento importante volto a porre rimedio ad un problema particolarmente gravoso che ormai si manifesta da anni, come quello della presenza della fauna selvatica in prossimità della Strada Statale 195, dove ogni anno si verificano diverse decine di incidenti stradali. Con il sistema che stiamo per mettere in campo contiamo di attenuare notevolmente il problema».

