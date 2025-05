Festa della mamma questa mattina a Settimo San Pietro nel contesto degli appuntamenti della salute e dello sport iniziati ieri con lo screening sul tumore del seno: 67 le donne che si sono sottoposte al test. Questa mattina le donne sono state invece ugualmente protagoniste con lo sport.

Dalle ore 9 oltre 100 persone si sono radunate nel viale Berlinguer per lo Street Workout, per ora l’unico evento in Sardegna di questo tipo.Tante donne ma anche qualche ragazzo si sono ritrovati per le vie del paese al ritmo di musica nelle cuffie e del sano esercizio fisico. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto al Gruppo "Abbracciamo un Sogno”, che ieri ha reso possibile lo screening per la prevenzione del tumore al seno. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto del camper della salute, utile per la realizzazione di screening in giro per tutta la Sardegna.

«Grazie a tutti i partecipanti - ha detto il sindaco Gigi Puddu: grazie alla SSD Dym Sport per l’organizzazione della manifestazione di oggi, allo sponsor e alle associazioni di Volontariato Misericordia Settimo e OdV Protezione Civile Settimo per il supporto di sicurezza».

