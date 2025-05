Singolare appuntamento oggi a Settimo San Pietro con i 27 bimbi nati nel 2024 ricevuti dal sindaco Gigi Puddu e dagli assessori comunali Nicoletta Pitzalis e Rita Arba.

A loro sono stati consegnati un attestato di benvenuto, la chiave in legno di accesso simbolico nella comunità ed un cuore da appendere nell’ "Albero della gentilezza”, esposto all’ingresso del Municipio come simbolo «di speranza e di futuro per i nuovi graditissimi arrivati».

Un momento di vera emozione con i genitori e tanti altri familiari che non sono mancati a questo primo momento istituzionale dei propri piccoli.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si è svolta nella monumentale Casa Dessì.

