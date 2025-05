Con l’avvio ufficiale della campagna referendaria in vista dei cinque referendum abrogativi dell’8 e del 9 giugno in materia di lavoro e cittadinanza, prendono il via anche in Trexenta le assemblee informative rivolte ai residenti dei paesi della zona. Sono sei gli appuntamenti promossi dalla Cgil di Cagliari con l’obiettivo di informare, discutere, coinvolgere e mobilitare la popolazione del territorio, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni.

Mercoledì 14 maggio alle 17 appuntamento nella sala consiliare di Mandas e il giorno successivo, giovedì 15 maggio, sempre alle 17 nella sala consiliare di Siurgus Donigala. Venerdì 16 maggio alle 17 assemblea pubblica in Piazza Giovanni XXIII a San Basilio, paese al confine tra la Trexenta e il Gerrei. Venerdì 23 maggio alle 17 incontro nel Montegranatico a Guasila e venerdì 30 maggio l’ultimo appuntamento a Senorbì, alle 17 nel teatro comunale di via Brigata Sassari.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (come prevede l'articolo 75 della Costituzione) su cinque quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

