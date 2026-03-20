Nell’ambito dei lavori di riqualificazione delle condotte per le acque meteoriche avviate dal Comune, mercoledì 25 marzo si interverrà per eliminare alcune interferenze con le reti idriche al servizio delle utenze del Comune di Uta.

Dalle 8.30 alle 17.30 sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto il centro abitato. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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