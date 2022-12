Con gli zampognari, in visita stamattina nelle scuole e nelle vie del centro, iniziano gli eventi natalizi a Uta. Il secondo appuntamento è previsto per la sera di domenica 18, nella via Roma, con “Sa Passilara Natalizia” e il ricco programma di giochi e animazione. Lunedì 19, in piazza S’Olivariu, sarà allestito il villaggio di Babbo Natale, mentre in piazza Monumento saranno presenti i grandi giochi di legno.

L’immancabile tombola a premi si terrà il 21 dicembre, nel Centro sociale di via Cagliari. I bimbi del “Sabato a colori” si esibiranno il 27, con i canti di Natale nelle piazze del paese. Giovedì 29, altra giornata dedicata ai cori con l’esibizione a Villa Ada, e il Concerto di Natale nella chiesa di santa Giusta, con la cantante Cecilia Concas. Il ricco programma termina l’8 gennaio, nel Centro sociale con la tombolata, balli e spettacoli per anziani.

