Non potrà avvicinarsi all’ex convivente a una distanza inferiore ai 300 metri. Questa la decisione presa dal gip del tribunale di Cagliari nei confronti di un 46enne di Uta.

L’uomo è coinvolto in un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia.

La vittima delle vessazioni si era rivolta ai carabinieri, che ora vigileranno sul rispetto da parte dell’operaio della misura cautelare personale.

(Unioneonline/s.s.)

