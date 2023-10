A Ussana tutto pronto per la festa del vino fra assaggi, dimostrazioni pratiche della vinificazione, degustazioni, visite nelle storiche abitazioni del paese, spettacoli itineranti e sport. Una due giorni straordinaria e ricca di eventi con l’arrivo di turisti e villeggianti alla riscoperta dei sapori e dei valori del passato. La festa della vendemmia si svolgerà domani e domenica, su iniziativa del Comune e della Pro Loco. Domani, sabato, alle 11 è prevista una gara ciclistica “Trofeo Comune di Ussana, primo Memorial Moi Maurizio”.

Sempre nella mattinata a partire dalle 9.30 è in programma l'apertura delle case e dei cortili, le visite ai monumenti, di mostre e di laboratori di arte sacra, scrittura e miniatura medievale e la rievocazione della vinificazione e il laboratorio del pane. Nel pomeriggio alle 16 nel centro storico, la sfilata di gruppi folk, maschere tradizionali e dei cavalieri. Alle 19 spettacolo folfkloristico itinerante e la degustazione del vino a cura delle cantine del territorio. Alle 16, sfilata di gruppi folk, maschere tradizionali e cavalieri, alle 19 spettacolo folkloristico itinerante e Calici di vino: momento dedicato alle degustazioni a cura delle cantine del territorio, in via Roma.

Domenica sono in programma le messe mattutine. Dalle 10 nel centro storico, è prevista l'apertura delle case e dei cortili, le visite ai monumenti, l'apertura delle mostre della Mostra medievale presso la ludoteca, dei dipinti, di pittura. Dalle 10 alle 13 sono in programma giochi in legno e ceramica, uno spettacolo di bolle e face painting. Alle 17 la premiazione della estemporanea di pittura e degustazione di vino a cura delle cantine del territorio. «Un appuntamento attesissimo, straordinario – dice il sindaco Emidio Contini – che racconta la nostra civiltà contadina, i valori del passato e che si propone nell’ottica della valorizzazione delle tradizioni e produzioni locali enogastronomiche, vitivinicole, agricole, pastorali, artigianali e culturali. Ussana ha una grandissima tradizione vitivinicola, un comparto che continua a fare la nostra storia».

