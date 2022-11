Avviso alla cittadinanza firmata dal sindaco Emidio Contini. Il primo cittadino di Ussana chiede la collaborazione di tutti per la potatura di rami e fronde di alberi che ingombrano marciapiedi e in qualche caso anche tratti di strada. Nascondendo la segnaletica stradale con tutti i pericoli per la viabilità cittadina.

"Tra i piani del Comune – dice il Contini – figura anche il decoro urbano: ci teniamo tantissimo ed è per questo che chiediamo la collaborazione fattiva di tutti, a beneficio di tutti”.

La potatura di rami e fronde dovrà essere fatta entro il 22 novembre: gli interessati dovranno anche provvedere alla loro differenziazione e smaltimento. I trasgressori rischiano sanzioni amministrative. Un invito insomma a collaborare da parte del sindaco per la sicurezza e il look del paese.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata