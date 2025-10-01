Assemini con il fiato sospeso per la scomparsa di Luigi Manca, noto a tutti come Gigi.

Da lunedì 29 settembre alle 20.35 i parenti di Luigi Manca non hanno più sue notizie. La famiglia, preoccupata, ha già allertato i carabinieri, e sono in corso le ricerche dell’uomo. Nel frattempo, sui social non si ferma il tam-tam di post e messaggi per vagliare tutte le possibilità di ritrovarlo il prima possibile.

Insieme a una sua foto, è stata condivisa anche quella della sua auto: una Lancia Ypsilon gialla e nera. Chiunque avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

