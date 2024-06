Otto corse al giorno tra Muravera, San Vito e Villaputzu (sino alla località costiera di Porto Corallo) per il servizio bus navetta estivo del Sarrabus (andrà avanti sino a settembre) al prezzo simbolico di un euro. Per la prima volta però la navetta – vista la chiusura del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera – dovrà percorrere un tratto della nuova statale 125 con conseguente aumento dei tempi e modifica degli orari.

Le corse sono in programma ogni due ore circa (lo scorso anno ogni 90 minuti). Il biglietto può essere acquistato direttamente a bordo. Dieci i posti a sedere disponibili, quindici invece quelli in piedi (compreso uno spazio per un disabile).

Il bus navetta, inaugurato nel 2013 tra Villaputzu e Muravera, dal 2018 comprende anche il Comune di San Vito ed è finanziato dalla Regione. I numeri dei passeggeri sono in continua crescita, soprattutto a luglio e agosto. Un servizio importante per residenti e turisti con la richiesta – sinora inascoltata – di estenderlo anche agli altri mesi dell’anno.

© Riproduzione riservata