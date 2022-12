Un fine settimana all’insegna dei festeggiamenti religiosi a Sinnai per Santa Barbara, in contemporanea una rassegna dedicata al dolce sinnaese, alla mandorla e ai suoi derivati. La Pro Loco, con l’Amministrazione comunale e la Parrocchia, organizza per il 3 e 4 dicembre una serie di eventi con mostra di dolci tipici sinnaesi confezionati con la pasta di mandorle.

Ci saranno anche occasioni di incontro e approfondimento sulla coltivazione e trasformazione della mandorla, coltura ancora presente nel territorio ma non più fiorente come un tempo.

La rassegna prende il via sabato 3 dicembre alle ore 16:00 presso i locali della biblioteca comunale (Ex municipio) in piazza Santa Barbara con l’inaugurazione e apertura della mostra dedicata al dolce di pasta di mandorla e a seguire alle ore 16:30 il convegno sul mandorlo.

«Si cerca, anche con questo evento - ha dichiarato l’Assessore alle attività produttive Franco Orrù - di sensibilizzare il mondo agricolo locale alla ripresa di questa coltura che in altri tempi per le sue qualità e quantità costituiva una importante realtà produttiva locale e non solo. Si vuole cercare di riprendere non solo a coltivare il prodotto ma puntare anche alla commercializzazione e trasformazione. Sabato 3 alle ore 16:30 con esperti dell’Agenzia Agris della Regione, dove si parlerà di qualità e coltura della mandorla locale».









© Riproduzione riservata