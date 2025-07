I carabinieri di Maracalagonis hanno arrestato un ventiduenne, sorpreso con più di 50 dosi di cocaina e marijuana in auto. Il giovane, un disoccupato residente a Sinnai e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai militari in via dello Sport. Gli uomini dell’Arma si sono insospettiti quando hanno notato una manovra repentina dell’auto alla vista del posto di blocco: questo li ha spinti a procedere con gli accertamenti.

Durante la perquisizione personale e dell’auto, i carabinieri hanno trovato 1,75 grammi di marijuana, 45 grammi di cocaina suddivisi in 51 dosi termosigillate e 1.200 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, in corso presso il Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata