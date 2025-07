Il programma di efficientamento energetico e di attuazione dello Smart city ha avuto inizio». Ad annunciarlo è il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu in occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione nel viale Friuli, la strada che dal centro abitato conduce al parco archeologico Monte Luna. Si tratta di un primo importante passo che va nella direzione di ridurre il consumo di energia migliorando l'efficienza senza compromettere le prestazioni.

I lavori per la realizzazione dei nuovi sistemi di illuminazione, nei giorni appena successivi all’accensione delle luci verso Monte Luna, hanno poi riguardato la piazza Padre Pio e le vie Madrid, Praga, Dalla Chiesa, Don Puglisi, Falcone, Borsellino e Livatino. «Inoltre - dice il sindaco Alessandro Pireddu - abbiamo portato il nuovo impianto luce in via Verdi e in Piazza Italia, davanti alle scuole elementari».

L’amministrazione comunale da tempo ha deciso di dotarsi di uno strumento dinamico per utilizzare le nuove tecnologie digitali e costruire una cittadina intelligente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di residenti e ospiti. È il Piano Smart City, iniziativa programmatica all’interno della quale sono indicati numerosi progetti finalizzati a restituire alla comunità del centro della Trexenta una cittadina più moderna e attenta alle esigenze di tutti.

