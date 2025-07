Una cena per beneficenza sabato notte in strada, nella via Mattarella a Settimo San Pietro. Ognuno porterà da casa cibo, bibite, piatti e bicchieri usa e getta, e, tutti assieme, saranno protagonisti di una cena speciale sotto le stelle come lo scorso anno, quando sono state tantissime le persone che hanno dato la propria adesione, contribuendo al sostegno del “Progetto Mama Mzazi” in Tanzania.

L’obiettivo è quello di contribuire all’acquisto di una clinica mobile attrezzata, che porterà assistenza sanitaria a oltre 10mila persone nei villaggi più remoti, dove l’accesso alle cure è ancora una sfida quotidiana.

L’iniziativa è dell’associazione “Admiss ON Gal”, con la collaborazione del Comune, della Protezione Civile e del Masise. Lo scorso anno l'iniziativa aveva avuto un gran successo: una bella festa e una bella cena sotto le stelle per aiutare chi ha bisogno di tutto.

© Riproduzione riservata