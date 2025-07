Sono stati sorpresi seduti ai tavolini di un bar del centro cittadino, nonostante fossero sottoposti a un divieto specifico: due uomini di 45 e 44 anni, entrambi residenti a Senorbì e disoccupati, sono stati denunciati dai carabinieri per aver violato una misura di prevenzione personale.

Il provvedimento in questione – un Dacur (Divieto di Accesso ai locali pubblici), previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge 14/2017 – era stato emesso dalla questura di Cagliari il 3 dicembre 2024, su proposta dell’Arma.

Alla base della misura c’erano le indagini su una violenta aggressione avvenuta il 26 settembre 2024, all’interno e all’esterno dello stesso esercizio commerciale, in cui tre giovani erano rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave.

Nonostante il divieto fosse ancora in vigore, i due uomini sono stati riconosciuti dai militari di Senorbì nel corso di un servizio di controllo del territorio, mirato proprio a verificare il rispetto delle misure imposte. Una volta accertata la violazione, è scattata la denuncia in stato di libertà per entrambi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata