È bastata un’idea semplice, realizzata con buon senso e attenzione, per trasformare un piccolo tratto di spiaggia in un simbolo di civiltà e inclusione.

A Capoterra, l’area cani inaugurata a Maddalena Spiaggia sta ricevendo solo commenti positivi da residenti e turisti. L’area, delimitata e ben segnalata, consente ai proprietari di cani di godersi il mare senza dover lasciare i propri animali a casa o rinunciare alla spiaggia. È uno spazio semplice, ma che risponde a un’esigenza concreta: vivere il litorale in modo inclusivo, senza conflitti con altri bagnanti e nel rispetto delle regole.

I fruitori hanno apprezzato l’idea, definendola un segnale di civiltà e una conquista di normalità, soprattutto in una regione dove gli spazi pet-friendly sono ancora troppo pochi.

La porzione di spiaggia ha registrato un’affluenza costante, ordinata e rispettosa delle regole, accogliendo famiglie, giovani coppie, anziani e turisti con i propri cani al seguito. Lo spazio, seppur contenuto nelle dimensioni, ha dimostrato che la convivenza tra animali e persone in spiaggia è non solo possibile, ma anche auspicabile, purché guidata da buon senso e rispetto reciproco. I frequentatori hanno apprezzato in modo particolare la pulizia, la tranquillità, la bellezza del mare e la possibilità di condividere l’esperienza balneare con i propri amici a quattro zampe.

«Siamo molto contenti dell’iniziativa – racconta Pietro Cubeddu, residente a Capoterra, mentre si rilassa con sua moglie e il cagnolino Neve – La spiaggia è sempre curata, c’è un clima sereno e non c’è nulla da migliorare. Anzi, credo che questo modello potrebbe essere tranquillamente replicato anche in altri arenili della zona. È una soluzione intelligente per chi, come noi, considera il cane parte della famiglia».

Entusiasti anche Pierpaolo Puddu e Stefania Cherchi, 41 e 42 anni, che hanno portato al mare due dei loro quattro cani: «Oggi siamo venuti con Zara e Tobi – raccontano – mentre Luchi e Lulu sono rimasti a casa perché lo spazio non è ancora abbastanza grande per gestirli tutti insieme in serenità. Ma siamo davvero contenti: è un'iniziativa bellissima, che ci permette di vivere la spiaggia con i nostri animali senza stress e nel rispetto di tutti. Speriamo che l’anno prossimo l’area venga ampliata, così da poter accogliere ancora più famiglie con cani. Sarebbe un segnale importante di crescita e attenzione verso chi ama gli animali».

«Abbiamo cercato questa spiaggia su internet e siamo qui la prima volta – dicono Francesco Carroni e Roberta Ruiu, 32 e 30 anni, di Nuoro ma residenti a Cagliari, in spiaggia con il loro bassoto Jana – È la prima volta, inoltre, che Jana ha fatto il bagno al mare ed ha imparato a nuotare».

«Torneremo sicuramente in questa spiaggia per la possibilità di portare anche il nostro cane – raccontano entusiasti anche Pino Lasio, 65 anni, e Stefania Mancosu, 56 anni, di Serramanna, con il loro Boppy Rock, un incrocio tra un pincher e un chihuahua – Abbiamo dovuto tenerlo legato perché avevamo paura che potesse scappare per via della presenza di altri cani nella spiaggia. Tuttavia, torneremo anche altre volte perché piace a noi e anche al nostro cane».

