La memoria che si fa stringente abbraccio, comunità e valore condiviso sul rettangolo verde. Senorbì si stringe attorno al ricordo di Nicola Laconi con una manifestazione straordinaria che unisce la passione per lo sport allo spirito di solidarietà più autentico.

Il prossimo sabato 18 luglio, a partire dalle 18, i riflettori dello stadio “Renato Sirigu” si accenderanno per dare vita al “1° Memorial Calcio a 5 - Nicola Laconi”, fortemente voluto e organizzato dalla famiglia del giovane per onorarne la memoria. «Il tuo ricordo è la nostra forza», si legge nella sentita dedica dei familiari che accompagna il manifesto ufficiale dell'iniziativa, dove campeggia un'immagine sorridente e dinamica di Nicola, grande appassionato di sport, dalle due ruote fino al calcio.

Una manifestazione nata non solo per ricordare un senorbiese prematuramente scomparso, ma per trasformare quel dolore in una giornata di condivisione, amicizia e, soprattutto, sani valori agonistici. «Vi aspettiamo per ricordare Nicola con una giornata di sport, amicizia e tanti sorrisi», è l'invito corale lanciato dagli organizzatori all'intera cittadinanza e a tutti i paesi limitrofi. La macchina organizzativa è già a pieno regime e ha definito i dettagli per la partecipazione delle squadre al torneo.

Le iscrizioni per le formazioni di calcio a 5 dovranno pervenire inderogabilmente entro domenica 5 luglio. Un'attenzione particolare è stata riservata anche a chi, pur non scendendo in campo, desidera manifestare la propria vicinanza alla famiglia e contribuire alla riuscita della giornata. Sarà infatti possibile ordinare la maglietta ufficiale del Memorial anche senza prendere parte attiva al torneo di calcio, purché la prenotazione avvenga entro venerdì 26 giugno.

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