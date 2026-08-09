Una nuova perdita d’acqua dalla torre piezometrica di Rio San Girolamo, a Capoterra, sta richiamando l’attenzione di residenti e automobilisti. La fuoriuscita, segnalata nella zona della rotatoria di Rio San Girolamo, interessa l’impianto che regola il flusso idrico proveniente da Macchiareddu e diretto verso la Saras.

Al momento restano da accertare le cause dell’anomalia, mentre si attende l’intervento dei tecnici competenti.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Un caso simile si era già registrato nel dicembre scorso, quando dalla stessa colonna si era riversata acqua per oltre un’ora. In quell’occasione, all’origine del problema vi era stato un malfunzionamento del sistema elettrico, che aveva provocato l’innalzamento del livello interno della torre.

Il guasto era stato poi risolto grazie all’intervento congiunto dei tecnici comunali e di quelli del Tecnocasic.

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