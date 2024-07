Un medico malato, l’altro trasferito per ordine del giudice del lavoro (ha vinto una causa). E il pronto soccorso del San Giuseppe Calasanzio di Isili chiude per mancanza di personale.

La Asl di Cagliari era riuscita ad assicurare un’apertura per sole 12 ore al giorno. Ora la dirigenza fa sapere che l’attività è sospesa perché «attualmente i dirigenti medici in servizio non potranno garantire i turni nei prossimi giorni».

In una nota si legge: «Ben consapevoli della situazione di sovraffollamento del periodo estivo, e con il precipuo intento di garantire l’assistenza ai cittadini e le attività di emergenza – urgenza sul territorio, l’azienda ha pertanto intrapreso in questi mesi tutte le strade percorribili per trovare soluzioni efficienti e scongiurare l’interruzione del servizio di Pronto Soccorso».

C’è stato anche il ricorso alle prestazioni aggiuntive con i dirigenti medici del Santisisma Trinità e del Brotzu (già oberati di lavoro per il notevole afflusso di pazienti), ed era stata inoltrata richiesta urgente all’Ares di fabbisogno di personale sanitario da assegnare al pronto soccorso.

Dalla Asl fanno sapere che «al fine quindi di dare una risposta adeguata alle richieste dei cittadini, nelle more del rientro in servizio del personale dedicato alla struttura e di una rivalutazione da parte del Giudice del lavoro (a seguito di ricorso della Asl di Cagliari)», si legge, «per scongiurare l’interruzione di pubblico servizio», l’Azienda «ha allertato l’Areus e gli altri Pronto soccorso per garantire il sistema di emergenza-urgenza agli abitanti del territorio». Quindi: si fa affidamento su ambulanze e elisoccorso.

