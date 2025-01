Domani, Quartucciu diventa un luogo di incontro per chi crede nel potere della pace e dell’amore. Due eventi speciali, a distanza di poche ore, offriranno spunti di riflessione e momenti di condivisione che attraversano i confini del tempo, delle emozioni e delle religioni. Dalla sacralità di una messa per la pace, celebrata all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, all’esplorazione dei rapporti di coppia con il seminario-spettacolo “Il doppio di sei è… siamo” a DoMusArT.

La mattina, alle 11, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu diventa il luogo di un’idea che trascende il confine della fede: una Santa Messa per la Pace che vuole far riflettere sul valore della solidarietà umana, al di là delle differenze. Una celebrazione che richiama il 25° anniversario dell’incontro storico di Giovanni Paolo II ad Assisi, quando, per la prima volta, i leader di tutte le grandi religioni mondiali si unirono in preghiera contro la guerra. Oggi, in quel giardino che profuma di speranza, il messaggio è ancora più forte: la pace non è un desiderio, ma una scelta che deve appartenere a tutti. L’ingresso, simbolico e aperto a chiunque lo desideri, si trova in via Goffredo Mameli.

A chiusura della giornata, alle 19.30, DomusArT accoglierà “Il doppio di sei è… siamo”, un seminario-spettacolo, voluto e organizzato dall’assessora alla cultura Elisabetta Contini che offre uno sguardo nuovo, divertente e profondo sul tema dell’amore e dei rapporti di coppia. Dopo il rinvio causato dal maltempo, l’appuntamento torna con una nuova versione arricchita di nuovi contenuti, musiche, filmati e scenette, per mettere in luce la bellezza e la complessità dei legami affettivi. L’ingresso libero e gratuito è un invito a tutti coloro che vogliono riscoprire il valore della felicità nelle relazioni.

