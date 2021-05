Ultimi test stanotte al campo sportivo di Settimo San Pietro rifatto con un finanziamento della Città metropolitana di Cagliari. I test hanno interessato gli impianti di irrigazione del fondo di gioco e di illuminazione a Led. Tutto è andato come previsto e la struttura è da oggi utilizzabile.

Dalla prossima stagione si potrà quindi riprendere a giocare a Settimo dopo il forzato trasferimento per alcuni mesi a Soleminis con successiva interruzione del campionato causa pandemia. Il campo è stato rifatto con fondo di gioco in erba sintetica. Attorno, la pista per l'atletica leggera e altri spazi utili. Complessivamente sono sati spesi 650mila euro.

Così, oggi, Settimo può dispone di un campo di calcio e di una pista per l'atletica leggera fra i più funzionali dell'hinterland di Cagliari. L'impianto a Led garantirà un notevole risparmio di energia elettrica. Da settembre la squadra locale e gli amatori potranno nuovamente giocare in questa struttura. Sarà il Comune a decidere se sarà o meno affidata in gestione. I lavori sono iniziati lo scorso anno dopo l'appalto vinto da un’impresa continentale. Sono rimasti anche sospesi per mesi a causa della pandemia per poi essere rapidamente ultimati.

