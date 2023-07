Al via la manifestazione “E....state in montagna” a Burcei.

Organizzata dal Comune, con la collaborazione di associazioni locali, propone una serie di appuntamenti che partiranno il 14 luglio sino al 24 settembre. Previsto l’allestimento di stand e l’apertura ai visitatori di alcune case antiche del paese.

Non mancherà poi l'occasione di gustare i prodotti tipici del paese sul monte Serpeddì. Si inizia venerdì con “Sciampitta” il festival internazionale del folklore. Per sabato e domenica prossima è invece in programma la Festa del grano. Il 5 e 6 agosto il paese ospiterà la "Festa del pastore", con la degustazione del formaggio e della carne arrosto.

Il 2 e il 3 agosto è in programma "Acheologicamente". Per il 19 e il 20 agosto il calendario prevede invece la "Festa de sa cultura sarda". Gran finale il 23 e il 24 settembre con lo "Sport in montagna".

